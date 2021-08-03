شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الفلك الدولي: تحري هلال شهر محرم يوم الأحد المقبل في معظم الدول الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع مركز الفلك الدولي، أن يكون يوم الثلاثاء القادم بداية العام الهجري الجديد في العديد من الدول، مشيرا إلى أن معظم الدول الإسلامية، ستتحرى هلال شهر محرم 1443 يوم الأحد القادم.

وقال مركز الفلك الدولي: إن معظم الدول ستتحرى هلال شهر محرم لعام 1443 هجرية يوم الأحد 08 أغسطس، مبينا أن رؤية الهلال يومها مستحيلة من شرق العالم الإسلامي وغير ممكنة من باقي أجزائه.

وأضاف أنه من المتوقع أن تكون بداية العام الهجري يوم الثلاثاء 10 أغسطس في غالبية الدول.