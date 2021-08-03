شكرا لقرائتكم خبر عن خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، المسؤولين في المنطقة باستغلال الإمكانيات المتاحة لمواجهة الأمطار والسيول.
وقال أمير المنطقة خلال جولة تفقدية لأماكن السيول والأمطار، ردًا على حديث أحد المسؤولين في المنطقة بشأن الحلول التي تحتاج مزيدًا من الدعم المادي، إن على المنطقة استغلال ما لديها من إمكانيات ولا تنتظر الدعم.
وأوضح أن الإمكانيات المتوفرة لدى أمانة منطقة جازان والبلديات كبيرة، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الإمكانات قبل المطالبة بالدعم.
وكان أمير منطقة جازان، قد قام أمس الاثنين بجولة ميدانية على بعض المواقع والقرى الواقعة على مقربة من مجرى السيل بوادي شهدان ومركز الحكامية بعد السيول التي شهدتها المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال تفقده لآثار الأمطار.. أمير جازان لأحد المسؤولين: استغلوا الإمكانات الموجودة ولا تنتظروا الاعتمادات (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.