شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يحصد أكثر من 4 ملايين فى العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت بيانات احاصئية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لأربعة ملايين و 236 ألف حالة فيما وصل عدد الاصابات إلى 198 مليونا و 933 ألف حالة بينما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 16ر4 مليارات جرعة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند .