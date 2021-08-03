شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل أقل حصيلة وفيات بكورونا منذ ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن البلاد سجلت يوم الإثنين 15143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة و389 حالة وفاة تمثل أقل حصيلة تسجل في يوم الإثنين منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).



ووفقاً لبيانات الوزارة، وصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلد الواقع بأمريكا الجنوبية إلى 19 مليوناً و953501 منذ ظهور الوباء في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 557223 حالة.

وتسجل البرازيل حالياً ثالث أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة والهند كما تشغل الترتيب الثاني عالمياً في عدد الوفيات.