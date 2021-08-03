نصائح لحماية هاتفك الذكي في العطلات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قد يتعرض المرء لفقدان هاتفه الذكي أو سرقته أثناء العطلات الصيفية، وربما قد تقع الصور والبيانات الخاصة في الأيدي الخطأ.



وتنصح رابطة اقتصاد الإنترنت eco الألمانية باتباع التدابير المهمة لحماية الهاتف الذكي أثناء العطلات:

وذكر بيان رابطة اقتصاد الإنترنت، أن النصيحة الأولى هي أنه ينبغي إعداد قفل الشاشة، والذي يعمل بطريقة مشابهة لقفل بطاقة SIM عند تشغيل الهاتف الذكي؛ حيث يُطلب من المستخدم إدخال كود التعريف الشخصي PIN، وبدلا من استخدام الكود الرقمي يمكن الاعتماد على ماسح بصمة الأصابع أو وظيفة التعرف على الوجوه.

وتشير النصيحة الثانية إلى ضرورة تثبيت تحديثات نظام التشغيل بصورة منتظمة، ولا تقتصر أهمية التحديثات على إضافة الوظائف الجديدة فحسب، بل إنها توفر للمستخدم تحديثات الأمان المهمة أيضا، علاوة على تفعيل وظيفة التحديث التلقائي في متجر التطبيقات عند الاتصال بشبكة الواي فاي WLAN فقط، حتى لا تتسبب أحجام البيانات الكبيرة في استهلاك باقة البيانات.

وتلقي النصيحة الثالثة الضوء على أهمية النسخ الاحتياطي للبيانات عند تعرض الهاتف الذكي للفقدان أو السرقة، ولذلك ينبغي إجراء عمليات النسخ الاحتياطي للصور ومقاطع الفيديو وجهات الاتصال والبيانات الأخرى على خدمات الحوسبة السحابية مثل أبل "آي كلاود" أو جوجل درايف.

وترى النصيحة الرابعة أنه من الأمور المهمة أيضا تشفير البيانات حتى لا تقع في الأيدي الخطأ في حالة فقدان الهاتف الذكي أو سرقته، وتقوم أنظمة التشغيل الحديثة بتشفير بيانات المستخدم تلقائيا لحماية رسائل البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والصور وملفات التنزيل وبيانات الوصول إلى خدمات الإنترنت المختلفة، ويمكن للمستخدم تشفير البيانات بالهواتف الذكية القديمة يدويا عن طريق الإعدادات، كما يجب التحقق من تشفير البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة SD.

وتدعو النصيحة الخامسة إلى أنه ينبغي أن يقتصر تنزيل التطبيقات على المتاجر الرسمية، لتجنب تثبيت التطبيقات الضارة أو التي تتضمن برمجيات خبيثة أو تجسس. ومن الأفضل أيضا التخلي عن استعمال التطبيقات الحساسة مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عند الاتصال بشبكات الواي فاي WLAN المفتوحة.