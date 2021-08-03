شركة هواوي تطلق أجهزة تلفاز الـsuper

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق اثنين من أجهزة التلفاز الذكية الجديدة، التي تعتمد على نظام التشغيل HarmonyOS 2.



وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز V75 Super يعتمد على تقنية SuperMini LED ويمتاز بصورة ساطعة وعالية التباين، بالإضافة إلى توافر نظام صوتي من Devialet، ويأتي الموديل V98 الجديد بشاشة كبيرة تبلغ 98 بوصة.

ويعتبر التلفاز V75 Super الجديد نسخة متطورة من الموديل V75 بشاشة قياس 75 بوصة، ويعتمد على إضاءة خلفية من لمبات SuperMini LED صغيرة للغاية، وأكدت شركة هواوي على أنها قامت بتركيب 46080 لمبة SuperMini LED موزعة على 2880 منطقة، ويبلغ الحد الأقصى لدرجة السطوع 3000 نيت، بالإضافة إلى درجة تباين عالية للغاية، وتمتاز اللوحة بتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 97% مع معدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للتلفاز V75 Super الجديد على نظام صوتي من Devialet بإجمالي 20 سماعة وشريط ذكي قابل للإخراج يضم ميكروفون وكاميرا بدقة 24 ميجابيكسل، وبالتالي يمكن استعمال التلفاز الذكي V75 Super الجديد بشكل تفاعلي عند إجراء الاتصالات أو الألعاب.

وأعلنت شركة هواوي عن طرح التلفاز الذكي V98 الجديد بشاشة كبيرة تصل إلى 98 بوصة، ويمتاز جهاز هواوي الجديد بمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز ونظام صوتي 5.1 وكاميرا صغيرة على الحافة العلوية للجهاز.