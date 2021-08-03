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أكثر من 70% من سكان الإمارات تلقوا جرعتي لقاح مضاد لكورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، إن ما يزيد عن 21 ألف شخص تلقوا جرعة من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك ما تم تقديمه من جرعات إلى 16 مليونا و832 ألفا و21 جرعة، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" المحلية.

ووصل معدل توزيع اللقاح إلى 170.19 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة وصلت إلى  79.04% لمتلقي الجرعة الأولى، و70.69% لمتلقي جرعتين من إجمالي سكان البلاد.

في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تسجيل 1537 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إضافة إلى 5 حالات وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في الإمارات منذ تفشي الوباء إلى 683 ألفا و914، إضافة إلى 1956 حالة وفاة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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