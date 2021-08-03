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السعودية تلزم الطلاب بجرعة أولى من لقاح كورونا قبل ٨ أغسطس

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في تنبيه على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، إن بشأن "الطلاب في الفئة العمرية ١٢ عامًا وأكثر هم من يتطلب حصولهم على اللقاح. الصحة تؤكد على جميع الطلاب والطالبات ضرورة تلقي الجرعة الأولى من لقاح قبل تاريخ ٨ اغسطس للتمكن من اخذ الجرعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسي الأول حيث أن المدة بين الجرعتين هي ٣ أسابيع".

​وأعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد إصابات كورونا المستجد في المملكة بلغ (527877) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (508994) حالة، فيما تم تسجيل (10) حالات وفاة ليصل الإجمالي إلى (8259) حالة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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