التعليم في السعودية: الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية

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"الخليج 365" الرياض: أعلنت وزارة التعليم السعودية أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم – للتعليم العام – ابتسام الشهري :ستكون الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

وأكدت وزارتا التعليم والصحة بالسعودية، اليوم، على جميع الطلبة ومنسوبي التعليم ممن أعمارهم 12 عاماً وأكثر ضرورة الحصول على جرعتين من اللقاح قبل بداية العام الدراسي .

وتم الاتفاق على سرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 29 أغسطس/ آب 2021، حيث إن أقل مدة بين الجرعتين هي 3 أسابيع.

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