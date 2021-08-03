شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين بينهم حالة خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 6 شبان فلسطينيين بالرصاص الحى، بينهم إصابة بحالة خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن 6 شبان أصيبوا بالرصاص الحي في الساقين والبطن واليد، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة في البطن وتم تحويلها إلى إحدى مستشفيات نابلس، خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال ووحداتهم المستعربة، خاصة في محيط المنطقة الصناعية ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، واعتقال شابا.

وفي سياق متصل أصيب فلسطيني بعيار معدني والعشرات بحالات اختناق، واعتقل اثنان آخران، في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ببلدة اليامون غرب جنين.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيا ونجله بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بعيار معدني في رقبته وآخر بقنبلة غاز في رأسه، والعشرات بحالات اختناق، جرى نقل عدد منهم للمستشفى.

وفي السياق ذاته، أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع صوب ساحة عرس، وفي مدينة بيتا جنوب نابلس أصيب أربعة فلسطينيين بكسور ورضوض عقب اعتداء قوات الاحتلال عليهم، خلال مواجهات فوق جبل صبيح.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 4 إصابات بالضرب خلال مواجهات فوق جبل صبيح في بيتا، جرى نقل اثنين منهم، واستلام آخرين من قوات الاحتلال على حاجز زعترة.

يذكر أن جبل صبيح يشهد فعاليات ليلية مستمرة منذ مايو الماضي، في إطار مناهضة إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في قرى بيتا وقبلان ويتما.