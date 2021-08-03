وزير الخارجية العراقى: تسلمنا أكثر من 17 ألف قطعة أثرية من واشنطن ودول أخرى

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، تسلم بلاده حوالى 17 ألفا و321 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية و9 من اليابان و7 من هولندا و1 من ايطاليا.

وقال حسين، فى تصريح أوردته قناة " السومرية نيوز" ، إن سفارة العراق فى واشنطن تسلمت ملكية الآثار المهربة، موضحا أن بلاده سعت لتفعيل ملف استرداد الآثار المهربة.

وأضاف وزير الخارجية أن الوزارة استطاعت منذ 2016 من تسليم 5 دفعات من الوثائق والآثار إلى وزارة الثقافة.

