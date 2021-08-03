شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تصد هجوما لداعش جنوبى مدينة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بعد منتصف ليل الثلاثاء صد قوات الشرطة العراقية لهجوم من جانب تنظيم داعش على قواتها جنوبي مدينة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وحسب موقع الرؤية الإمارتى، "قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية تمكنت من قتل إرهابي حاول التعرض هو ومجموعة إرهابية على إحدى نقاط الفوج الثالث ضمن قاطع المسؤولية جنوبي محافظة كركوك".

وتشهد محافظة كركوك العراقية عمليات عسكرية متواصلة لملاحقة فلول تنظيم داعش بشكل شبه يومي بهدف ضبط الأمن والحد من تحركات التنظيم ضد القوات الأمنية والتجمعات المدنية.