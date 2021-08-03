شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية عمان يزور إيران اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم الثلاثاء لاجراء محادثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وتاتي الزيارة لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين والمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الجديد إبراهيم رئيسي بعد غد الخميس.

وتعتبر هذه اول زيارة يقوم بها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الى طهران بعد توليه هذا المنصب.

وكان سلطان عمان هيثم بن طارق قد هنأ في برقية له رئيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الايرانية يونيو الماضى.

وكان الوزير ظريف قد زار مسقط قبل عدة اشهر في اطار جولة اقليمية واجرى محادثات مع نظيره العماني.