شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب: لن تكون هناك عدالة حقيقية بلبنان إذا لم تتحقق العدالة فى انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لن تكون هناك عدالة حقيقية في لبنان إذا لم تتحقّق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت، حسبما ذكر موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكان قد شدد دياب على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني بالبلاد.

وأجرى دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت، والتي شملت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله.