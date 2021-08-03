شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح المدة اللازمة في صلاحية «الجواز» عند السفر لخارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت المديرية العامة للجوازات، مدة صلاحية جواز السفر اللازمة للسفر خارج المملكة سواء للدول العربية أو الأجنبية.

وأوضحت “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن السفر خارج المملكة يتطلب أن لا تقل صلاحية الجواز عن ثلاثة أشهر للسفر ضمن الدول العربية، وستة أشهر لبقية الدول.

وكانت منصة أبشر أكدت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أنه يمكن تجديد جواز السفر من خلال الذهاب لتبويب «خدماتي» ثم اختيار «خدمات» ثم اختيار «الجوازات» ثم اختيار «تجديد جواز السفر».