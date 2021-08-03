«تقييم» توافق على شطب عدد من أعضائها لتقديمهم مستندات غير صحيحة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمدين (تقييم) ، خلال مناقشته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله على شطب عضوية عدد من أعضاء الهيئة بناء على توصية لجنة النظر في مخالفات نظام المقيمين المعتمدين إثر تقديمهم مستندات غير صحيحة للهيئة وإحالة هؤلاء الأشخاص للجهات المختصه لإكمال مايلزم نظاماً بخصوصهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الثاني والثلاثين، أمس الإثنين، برئاسة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمُقيّمين المُعتمدين (تقييم) الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.
واطّلع المجلس على أبرز المستجدات في الموضوعات التي سبق له التوجيه بشأنها، واتخذ حيالها عدداً من القرارات.
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