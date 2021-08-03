تزويد هواتف "بيكسل" الجديدة من جوجل بمعالج من تصميم الشركة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تضع شركة جوجل الأمريكية للتكنولوجيا وخدمات الانترنت رهاناً أكبر على الهواتف الذكية من خلال الانضمام إلى منافسيها أبل وسامسونغ في تصميم المكون الأكثر أهمية في الهواتف الذكية وهو المعالج الرئيسي داخل الشركة نفسها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة " الفابيت"، وهي الشركة الأم لغوغل، قولها اليوم الاثنين إن هاتفيها الجديدين "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو" سيتم تزويدهما برقائق "تينسور" الجديدة عندما يتم طرحهما للبيع في وقت لاحق من العام الجاري.

واستخدمت غوغل في السابق معالجات "كوالكوم" في كل هواتف بيكسل منذ إطلاق أول هذه الهواتف عام 2016، وتم تصميم الرقاقة الجديدة لتعزيز تكنولوجيا الذكاء الصناعي وتحسين التعرف على الكلام ومعالجة الصور والفيديوهات.

وسيكون المكون الجديد هو أول نظام تكنولوجي يشمل الرقاقة ويدمج العناصر الأساسية للجهاز. ويستغرق تصميم هذا النوع من المعالجات سنوات ويعد استثماراً ضخماً من الناحية والمالية وكذلك من ناحية الموارد.

ولكي يحقق هذا التوجه عائدات مالية، يجب أن تحقق هواتف بيكسل الجديدة من إنتاج غوغل مبيعات أفضل من النماذج السابقة.