سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 5 في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يحظى هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G، باهتمام كبير في السوق المصرية، كونه يتميز عن العديد من الهواتف الذكية في فئته، سواء في القدرات أو السعر.



ويتميز هاتف Oppo Reno 5 4G بتصميمه الأنيق والمعالج القوي، والشاشة الكبيرة، وميزات الكاميرا المتقدمة، ودعم نظام التبريد السائل، كما أنه يدعم الشحن الفائق السرعة ويعتبر من أفضل هواتف أوبو التي طرحت في 2020 وفقا لموقع "aitnews".

فيما يخص سعر هاتف Oppo Reno 5 4G في مصر، فالجهاز 128 جيجا مع 8 جيجا رام يتراوح سعره بين 5 آلاف و350 جنيها و5 آلاف و690 جنيها.

أبرز مواصفات هاتف Oppo Reno 5 4G تتمثل في، أنه يأتي بوزن يصل إلى 171 جراما، بينما تبلغ أبعاده (159.1×73.3×7.7) ملليمتر.

وفيما يخص كاميرا هاتف Oppo Reno 5 4G، فالهاتف يتميز بكاميرا أمامية دقتها 44 ميجا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية، الأولى دقتها 64 ميجا بيكسل، والثانية 8 ميجا بيكسل، والثالثة والرابعة 2 ميجا بيكسل.

أما بطارية الهاتف Oppo Reno 5 4G فتبلغ سعتها 4310 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقوة 50 واط.

ويعمل هاتف أوبو بنظام التشغيل أندرويد 11، ويدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، كما أنه.يدعم شريحتين اتصال Nano Sim.

أما شاشة هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G، فمساختها تبلغ 6.4 بوصة بجودة (FHD+) ودقتها (2400×1080) بيكسل.

معالج Oppo Reno 5 4G من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 720G، أما الذاكرة فهي 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

بينما يحتوي الهاتف على منفذ USB من النوع Type C، ومنفذ 3.5 ملليمتر خاص بسماعات الأذن.

يتميز هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G، بشبكته القوية، ووزنه الخفيف.

ومن أبرز مميزات هاتف أوبو أيضا، أنه يمكن شحنه خلال 45 دقيقة، كما أنه يتميز بسرعة استجابة الشاشة.

أما أبرز عيوب هاتف أوبو Oppo Reno 5 4G، فتتمثل في المعالج، فهو ليس الأقوى في فئته.

بينما يفتقد هاتف أوبو إلى الصوت "الإستريو"، ولا يدعم خاصية خاصية "NFC".