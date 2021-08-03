شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسريب يكشف سعر هاتف Galaxy Z Fold 3 المرتقب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تسريب سعر "Galaxy Z Fold 3"،في أوروبا، اعتبره كثيرون صدمة لمنتظري الهاتف، الذين كانوا يتوقعون أن يكون السعر معقولا.



واستنادًا إلى التسريبات الصادرة حتى الآن، يبدو هاتف "Galaxy Z Fold 3"، ذروة أحلام جهاز شركة "سامسونج" القابل للطي.

ومن المتوقع، أن يعرض الهاتف القابل للطي أحدث وأكبر تقنيات الهاتف المحمول من "سامسونج"، بالإضافة إلى المواصفات المتطورة وفقًا لمعايير الهواتف الذكية العادية.

كانت المعلومات الداخلية من "سامسونج" تمنح الأمل في أن تجد سامسونج طريقة لمنحه سعرًا معقولاً، رغم أن المنطقي أن يكلف هذا الهاتف أكثر من سابقيه، وذلك حسب بوابة " aitnews".

ومن بين أشياء أخرى، فمن المتوقع أن يكون لدى الهاتف القابل للطي، 3 ابتكارات على الأقل لم يسبق لها مثيل في هاتف قابل للطي.

ويوجد في الجزء العلوي من تلك القائمة قلم "S Pen " المخصص الذي تحدثت عنه الشركة.

ومن المتوقع أيضًا أن يحصل الهاتف على تصنيف رسمي لمقاومة الماء، وهو الأول من نوعه بالنسبة للأجهزة القابلة للطي.

ولا يزال هناك بعض الشك في أن الهاتف القابل للطي قد يحمل أيضًا أول كاميرا أسفل الشاشة من سامسونج.

سعر هاتف " Galaxy Z Fold 3"

وفي وقت مبكر من دورة التسريبات للهواتف القابلة للطي، ثبت أن كلاً من "Galaxy Z Fold 3"، و" Galaxy Z Flip 3 "، يكلفان أقل بكثير من نماذج العام الماضي، بنسبة 20 % أقل.

مع ذلك، حصل أحد المسربين، على بعض الأسعار من بائع تجزئة أوروبي يشير إلى خلاف ذلك.

وحسب التسريبات، يصل سعر هاتف "Galaxy Z Fold 3 " سعة 256 جيجابايت، إلى نحو 2009 يورو (2390 دولار)، بينما يصل سعره بسعة 512 جيجابايت، إلى نحو 2099 يورو (2490 دولار).

وهذه الأسعار أعلى من أسعار Galaxy Z Fold 2، بغض النظر عن تحويل العملة.

ومن ناحية أخرى، يتماشى تسعير بائع التجزئة لجهاز" Galaxy Z Flip 3"، مع التوقعات التي حددتها الشائعات السابقة.

ويبلغ سعر هاتف " Galaxy Z Flip 3" سعة 128 جيجابايت، نحو 1029 يوروهات (1220 دولارا)، في حين يبلغ سعره بسعة 256 جيجابايت، نحو 1109 يوروهات (1320 دولارا).

وبالطبع فإن أسعار بائع تجزئة واحد لا تجعل هذه الأرقام صحيحة. وفي الوقت نفسه، فإن الشائعات والنصائح حول الأرقام المنخفضة لـ "Galaxy Z Fold 3" ، غير رسمية بنفس القدر، حتى لو تم تأكيدها مرارًا وتكرارًا.

ومن المأمول أن تكون عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية "سامسونج" قد توصلت إلى مخطط تسعير مقبول للهاتف القابل للطي، وإلا فإنه لن يحقق أي نجاح يذكر لأن عددًا أقل من الناس يكونون قادرين على تحمل سعره.

وتخطط شركة "سامسونج"، تخطط للكشف عن هذه الهواتف الذكية القابلة للطي في مؤتمرها الرئيسي المقبل.

ويعرف المؤتمر باسم" Galaxy Unpacked"، ويتم عقده مرتين في كل عام.. المرة الأولى في شهر فبراير/ شباط مع الإعلان عن" Galaxy S " الجديد، والمرة الثانية في شهر أغسطس/آب من كل عام.