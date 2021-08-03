مصر تكشف موعد دخول الموجة الرابعة لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت مستشارة وزيرة الصحة المصرية للأبحاث، عضو لجنة كورونا، إن الموجة الرابعة لكورونا ستظهر بداية سبتمبر ولكنهم يعملون على تأخيرها.



وقالت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه مع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا لا بد من اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية أيضا والحذر حتى تستقر الأوضاع أكثر، لافتة إلى أن تغيير البيئة ودرجات الحرارة من العوامل التى عملت على انخفاض الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت خلال لقائها في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية المصرية لبنى عسل، علي فضائية "الحياة" المصرية، أن تحركات وتصرفات المواطنين هي العامل الأساسي فى انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة، أن "تحورات فيروس كورونا لم تؤثر علي فعالية اللقاح، فكلما قل تنقل الفيروس من شخص لآخر تقل نسبة تحوره فى المنطقة"، موضحة أن "تحور الفيروس موجود في المنطقة العربية وتتم معرفته باختبارات جينية مكلفة".

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة، أن نسب وفاة الشباب والأطفال من فيروس كورونا لم تتأثر بظهور "كورونا دلتا" وهذا يدل على أنها لم تنتشر في مصر حتى الآن، مضيفة أن العالم كله ستنتشر فيه التحورات التى ظهرت من الفيروس.