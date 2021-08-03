شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف كيفية رجيم الرمان للتخلص من الكرش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

الرمان من الفواكه المميزة التي لها فوائد صحية لا مثيل لها، ولتتخلص من الكرش في وقت سريع يمكنك اتباع رجيم الرمان.



ويستمر رجيم الرمان لمدة أسبوع ويمكن تكراره، خاصة أن الرمان يحتوي على العناصر الغذائية المهمة ومنها الماء والبروتين والألياف.

فوائد الرمان للرجيم:

- الرمان من الفواكه الرائعة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الإنسان، وإلى جانب هذا فإنه منخفض السعرات الحرارية وهذا يجعله وجبة خفيفة تساعد في إنقاص الوزن.

- الرمان يساعد على حرق الدهون، لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء.

- بفضل الألياف الغذائية الموجودة في الرمان فإنه يزيد من عملية التمثيل الغذائي بالجسم مما يساعد في إنقاص الوزن.

- تناول الرمان يزيد من الإحساس بالشبع بفضل وجود الألياف والماء.

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رجيم الرمان للتخلص من الكرش:

وجبة الإفطار اليومي:

نصف ثمرة من الرمان و2 بيضة مسلوقة مع كوب من الشاي أو القهوة الخالي من السكر.

اليوم الأول:

وجبة الغداء: دجاج مسلوق أو ستيك لحم مع طبق من سلطة الخضروات المضاف إليها حبات من الرمان مع ثمرة من الفاكهة.

وجبة العشاء: كوب من الزبادي مع قطعة من التوست، و2 بيضة مسلوقة وحبة من الرمان وثمرة من الخيار.

اليوم الثاني:

وجبة الغداء: لحم مشوي مع طبق من السلطة الخضراء بالرمان مع ثمرة من الفاكهة.

وجبة العشاء: جبن خالي من الدسم مع قطعة من التوست مع ثمرة من الخيار والطماطم.

اليوم الثالث:

وجبة الغداء: قطعة من الدجاج المشوي مع طبق من سلطة البروكلي معها حبات من الرمان إضافة إلى نوع آخر من الفاكهة.

وجبة العشاء: كوب من الزبادي خالي الدسم مع قطعة من التوست.

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رجيم الرمان

اليوم الرابع:

وجبة الغداء: سمك مشوي أو تونة مع سلطة وثمرة من الرمان.

وجبة العشاء: 2 بيضة مسلوقة مع خضروات مسلوقة مثل الكوسا أو الفاصولياء.

اليوم الخامس:

وجبة الغداء: لحم مشوي مع طبق من السلطة المضاف إليه حبات الرمان.

وجبة العشاء: طبق من السلطة مع ثمرة من الرمان.

اليوم السادس:

وجبة الغداء: خضروات مطهية على البخار مع دجاج مسلوق بدون جلد.

وجبة العشاء: شوربة خضروات مع ثمرة من الرمان.

اليوم السابع:

وجبة الغداء: سمك مطهي على البخار أو تونة، وطبق من السلطة المضاف إليها حبات الرمان.

وجبة العشاء: 2 بيضة مسلوقة وخضروات مطهية على البخار.