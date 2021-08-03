الأردن... "التعليم" تكشف تفاصيل عودة الطلاب إلى المدارس

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تصريحات للأمينة العامة في وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، نقلتها وكالة "عمون" الخاصة.

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وسيقتصر الطابور الصباحي على 50% فقط من الطلبة الموجودين في كل مدرسة، كما سيطلب من أي طالب مشتبه بإصابته بفيروس كورونا أو مخالط لمصاب إجراء فحص "بي سي آر" مختلف عن الفحص السريع، بحسب قبيلات.

وسيكون بإمكان الطلبة الذين يعانون من نقص المناعة متابعة التعليم عن بُعد بشرط حضور الامتحانات داخل المدارس، كما سيتحول أي طالب ثبت إصابته بفيروس كورونا إلى التعليم عن بعد.

ويتعين على جميع الطلاب، ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي بمتر واحد، وفقا للبروتوكول الطبي الذي نظم أيضا عملية الدخول والخروج الى المدرسة والتعامل مع الإصابات المحتملة.

وأمس الإثنين، قال وزير التربية والتعليم الأردني محمد أبو قديس، إن التحول للتعليم عن بُعد سيكون فقط في الصف أو المدرسة التي تسجل إصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 10%.

وأوضح أبو قديس أن "90% من معلمي القطاع الخاص تلقوا مطعوم كورونا".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في يوليو/تموز الماضي تقديم جميع الضمانات اللازمة لعودة التعليم، بما في ذلك توفير اللقاحات.

يشار إلى أن 76 ألف معلم وإداري في مدارس القطاع الخاص كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسب تصريحات مسؤولين أردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت قرارا في الـ10 من مارس/ آذار الماضي بتعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".