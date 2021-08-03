شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟.. «الحج والعمرة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، مدى إمكانية السماح لحاملي التأشيرة السياحية من التسجيل لأداء العمرة.

وتفاعلت الوزارة، مع استفسار أحد المستفيدين عبر “تويتر” والذي تساءل: “هل يمكننا أداء العمرة بالتأشيرة السياحية؟ هل يمكن التقدم بطلب للحصول على تصريح العمرة قبل دخول المملكة؟”.

وأكدت الوزارة، في ردها، أنه ‏‎يمكن التسجيل بتطبيق اعتمرنا كمعتمر خارجي والحجز للصلوات والعمرة، بعد تحديث الحالة في حساب توكلنا إلى (مُحصَن بالجرعتين، مُحصَن متعافي، مُحصَن بالجرعة الأولى وأكمل 14 يوماً)، لافتة إلى أنه لابد من التواجد داخل المملكة للتسجل بتطبيق اعتمرنا.