شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة الوحدة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، التزام حكومته بتقديم أوجه الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستعدادها لتأمين الانتخابات، وأن يكون هناك تواصل بين الحكومة والمواطنين من خلال عقد ندوة أسبوعية للجنة الحكومية المعنية بتنفيذ الانتخابات، تقدم من خلالها آخر تطورات الاستعدادات وتجهيزات الحكومة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعا حضره وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة المكلفة بدعم تنفيذ الانتخابات في ديسمبر المقبل .

ونقلت بوابة (الوسط) الليبية عن حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن اللافي اطلع الدبيبة "على التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الحكومية التي يترأسها، ومدى استعداد الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ الانتخابات لتأمين يوم الاقتراع وإنجاز الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية".

وأوضح اللافي - خلال الاجتماع - أن اللجنة المكلفة بدعم تنفيذ الانتخابات اعتمدت على ثلاثة مسارات متوازية تسير وفقها الجهات والمؤسسات الحكومية لتحقيق المسؤوليات المناطة بها لإنجاز الانتخابات.

وأضاف أن "المسار الأول متعلق بجانب التوعية وتشجيع المواطنين على التسجيل بسجلات الناخبين، والمشاركة الواسعة بالانتخابات والمسار الثاني مرتبط بتوسيع مشاركة المرأة والشباب السياسية وانخراطهم بشكل مكثف في العملية الانتخابية، والمسار الثالث لأعمال اللجنة هو الجانب الإعلامي، حيث أقرت اللجنة تأسيس المركز الإعلامي لدعم الانتخابات الوطنية".

وأكد وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية - خلال الاجتماع - التزام حكومة الوحدة الوطنية بتوفير بيئة آمنة للعمل الإعلامي، وإتاحة المركز الإعلامي التابع للحكومة؛ فرصًا متساوية للظهور لكافة المترشحين، ورصد وضبط محتوى الخطاب الإعلامي؛ بما يضمن عدم التأثير على الرأي العام بمعلومات مضللة.