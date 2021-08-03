شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المُطعّمين ضد كورونا فى موريتانيا بلغ 196909 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 196909 أشخاص، مشيرة إلى أن 586 شخصا تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنها تلقت دفعة جديدة من لقاح "جونسون أند جونسون" تبلغ 302400 جرعة، مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مبادرة "كوفاكس" الدولية لإتاحة اللقاحات للدول محدودة الدخل.

وتقول الحكومة الموريتانية إن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأن نسبة تلقي اللقاح ما تزال ضعيفة إذ لم تتجاوز 8 في المائة فقط.