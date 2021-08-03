شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 5 إرهابيين بينهم 4 من قيادات "داعش" شمال العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق القبض على 5 إرهابيين، بينهم 4 من قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، القول: إن جهاز مُكافحة الإرهاب واصل عملياته النوعية، حيث تمكنت قوات الجهاز من إلقاء القبض على 5 إرهابيين بينهم 4 من القيادات الإرهابيـة من ما يسمى بكتيبة القعقاع"، مبينا ن هذه العملية تمت بالتنسيق مع "أسايش" إقليم كردستان العراق - السُليمانية".