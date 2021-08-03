شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى: تلقى اللقاحات وارتداء الكمامات الحل لتجاوز كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو لجنة الصحة البرلمانية بالعراق ومقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي أن تلقي اللقاحات وارتداء الكمامات الحل الأهم والأكثر فاعلية لتجاوز خطورة الموجة الثالثة من كورونا.

وقال الموسوي - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" - إن كميات كبيرة من اللقاحات بأنواعها الثلاثة (فايزر، أسترازينيكا، وسينوفارم) وصلت إلى العراق، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا للإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح أن هناك أسبابا عديدة تقف خلف هذا الارتفاع أولها هو دخول السلالة الجديدة من كورونا والتي تعرف بـ(دلتا) الأشد فتكا وانتشارا بين باقي السلالات.

وأشار الموسوي إلى "وجود أسباب أخرى ساهمت في ارتفاع أعداد الإصابات ومن بينها، انخفاض نسبة التلقيحات حيث لم نصل إلى نسبة 5% من إعداد الملقحين في البلد، وهو أمر خطير جدا، خصوصا انه يتزامن مع الاستمرار في عدم التزام المواطنين بالتباعد وارتداء الكمامات والتعقيم".

ونوه إلى أن "العراق الآن في ذروة الموجة الثالثة، والمستشفيات في قمة تحملها القصوى لكننا ما زالنا ضمن حدود السيطرة، ولكن في حال ارتفعت الأعداد أكثر من تحمل المستشفيات فقد نلجأ إلى الحجر الصحي".