شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة المخدرات»: القبض على مواطن تباهى ببيع مواد مخدرة على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الرياض عن تحديد هويته والقبض عليه.
وأوضح الرائد “النجيدي” أن المتهم مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.
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