شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة وتجمعات المياه تربك المرور في «الداير» بني مالك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان خلال الساعات القليلة الماضية هطول أمطار غزيرة تسببت في عرقلة الحركة المروية.

وأظهرت مقاطع فيديو شوارع الداير وقد امتلأت بمياه الأمطار وتجمعات المياه جراء هطول الأمطار التي امتدت خلال الساعات الماضية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصةً المرتفعات منها.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك على طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر .