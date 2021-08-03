شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خادم الحرمين يسترجع كلمات «الملك فهد» أثناء تحرير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على “تويتر”، مقطع فيديو تحدث فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن ذكرى حديث جمعه بأخيه الراحل الملك فهد إبان حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي.
وذكر خادم الحرمين في حديثه الكلمات الخالدة التي قالها الملك فهد رحمه الله في التلفزيون عندما اتخذ قرار المشاركة في تحرير دولة الكويت.
وكان الملك فهد – رجمه الله – قد أكد في ذلك الوقت إنه لن يسمح لأحد أن يعتـدي على شبر من الأرض بأي شكل من الأشكال، مضيفًا أنه لا يوجد فرق بين الكويت أو السعودية لأنهما بلد واحد قائلاً “يا نعيش سوا يا ننتهي سوا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. خادم الحرمين يسترجع كلمات «الملك فهد» أثناء تحرير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.