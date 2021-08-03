شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. خادم الحرمين يسترجع كلمات «الملك فهد» أثناء تحرير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر حساب الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على “تويتر”، مقطع فيديو تحدث فيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن ذكرى حديث جمعه بأخيه الراحل الملك فهد إبان حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي.

وذكر خادم الحرمين في حديثه الكلمات الخالدة التي قالها الملك فهد رحمه الله في التلفزيون عندما اتخذ قرار المشاركة في تحرير دولة الكويت.

وكان الملك فهد – رجمه الله – قد أكد في ذلك الوقت إنه لن يسمح لأحد أن يعتـدي على شبر من الأرض بأي شكل من الأشكال، مضيفًا أنه لا يوجد فرق بين الكويت أو السعودية لأنهما بلد واحد قائلاً “يا نعيش سوا يا ننتهي سوا”.