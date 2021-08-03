عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة عروس مصرية بعد ساعة واحدة من حفل زفافها صور

الثلاثاء 3 أغسطس 2021

الخليج 365

فُجع الأهالي بإحدى قرى محافظة بني سويف جنوب مصر بوفاة عروس بعد ساعة واحدة من حفل زفافها، إثر تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاتها على الفور.



ولفظت العروس أنفاسها الأخيرة بعد مضي ساعة واحدة فقط على انتهاء حفل زفافها بقرية ”ميدوم“ بمحافظة بني سويف، حيثُ شعرت بحالة إعياء؛ نتيجة إصابتها بأزمة قلبية.

وشيّع أهالي قرية ”ميدوم“، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، العروس إلى مثواها الأخير، وسط حالة من الحزن والصدمة التي سيطرت على الجميع.

وتتكرر مثل هذه الحوادث بصورة كبيرة في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيثُ خيمت حالة من الحزن على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شهر يوليو/تموز الماضي، بعد تداول صور من جنازة فتاة بمدينة ”ههيا“، التابعة لمحافظة الشرقية، توفيت بعد تعرضها لأزمة صحية، قبل زفافها بأيام.

وروت سيدة من القرية تدعى سلوى تفاصيل ما حدث، حيثُ قالت إن العروس المتوفاة تُدعى خلود أحمد غياتي، وكانت تستعد لحفل الزفاف خلال أيام، وتم نقل الأثاث إلى شقة العريس، وسط فرحة عارمة من العروس وأسرتها وأهالي القرية.

وأضافت أن الفتاة المتوفاة توجهت إلى حضور حفل زفاف إحدى صديقاتها وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيا عليها، وتم نقلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وما لبثت أن فارقت الحياة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الحزن خيّم على القرية فور تلقي سكانها خبر وفاة غياتي، التي كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، موضحة أنه تبين في المستشفى أنها تعاني من ”أنيميا“، وتم حجزها لتلقي العلاج اللازم، وبعد مرور 6 أيام لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب انتهاء مراسم الجنازة، تحوّلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة الشرقية إلى خيمة عزاء كبير لنعي المتوفاة، وسط دعوات لها بالرحمة والمغفرة.

وعلّقت سيدة من أهالي القرية قائلة: ”ربنا يرحمها ويصبر أهلها وزوجها، قتلت الفرحة بداخلنا بعد أن تحول فرحها إلى جنازة“، بينما كتبت أخرى: ”في الجنة يا حبيبتي إن شاء الله عروس الجنة“.

وشهدت مصر في الفترة الأخيرة العديد من الحوادث المأساوية، ما بين حوادث طرق وجرائم قتل، التي انتشرت بشكل كبير بين الأزواج.