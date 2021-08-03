شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال يرفض مقترح الاتحاد الأفريقي بشأن مستقبل قوات "أميصوم" بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الحكومة الصومالية عن رفضها رسمياً اقتراحات الاتحاد الأفريقي بشأن مستقبل قوات "أميصوم" التابعة لها في الصومال.

ورد القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي محمد عبدالرزاق رسمياً على التقرير الأخير الذي أعدته لجنة التقييم التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن مستقبل بعثة الاتحاد في الصومال “أميصوم”، مشيراً إلى رفض بلاده الاقتراحات التي قدمها التقرير المتمثلة في أن تكون عملية حفظ السلام في الصومال عملية مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أو تعديل مهمة "أميصوم" الحالية أو الانسحاب الكامل من الصومال أو نشر المزيد من القوات من دول شرق أفريقيا.

وأوضح أن بعض تلك الاقتراحات قد تكون حلاً للإشكاليات التي تواجه البعثة الأفريقية في الصومال كنقص التمويل لكنها لن تحلّ التحديات الأمنية في البلاد.

ووجه القائم بأعمال وزير الخارجية الصومالي، انتقادات إلى بعثة الاتحاد الأفريقي قائلاً: إنها لا تتعاون بالشكل المطلوب مع القوات الوطنية التي تحارب حركة الشباب باستثناء القوات الأوغندية التابعة للاتحاد الأفريقي التي تشارك في بعض الأحيان في العمليات العسكرية.