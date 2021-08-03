شكرا لقرائتكم خبر عن موظف بمستشفى يطلب من أمير الجوف توضيح موقفه الصحي عبر تطبيق «توكلنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر موظفاً يفاجئ أمير منطقة الجوف بطلبه موقفه الصحي عبر تطبيق “توكلنا”.
وأوضح المقطع المتداول ، موظف الاستقبال بمستشفى محافظة طبرجل وهو يفاجئ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بطلب تطبيق توكلنا للتأكد من أنه محصّن .
ويبين المقطع استجابة أمير الجوف للموظف، ويؤكد أن التعليمات الصحية تُطبق على الجميع دون أي استثناء.
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