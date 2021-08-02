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شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يخمد حريقاً التهم مستودعاً بحي «أم الشعال» بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
باشرت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، مساء اليوم الاثنين، حريقاً اندلع في مستودع بحي أم الشعال.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني الرياض أخمد حريقاً اندلع في مستودع بحي أم الشعال، دون وقوع إصابات – ولله الحمد.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الصور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.
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