ضبط وإتلاف 10 أطنان من «الكرمبو» مخلوط بزيت السيارات بحي النكاسة (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الاثنين، أنه تم ضبط وإتلاف 10 أطنان من منتج “الكرمبو” مخلوطاً بزيت السيارات فوق اسطح العمائر بحي النكاسة.
وأوضحت الأمانة، عبر حسابها في “تويتر”، أن ذلك تم خلال الحملة التي نفذتها وكالة البلديات متمثلة في بلدية المسفلة الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري وقوات المهمات الخاصة والدفاع المدني والمرور ووزارة التجارة وهيئة الغذاء”.
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