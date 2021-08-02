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نائب كويتي لوزير الداخلية: هل هناك تعاقد مع شبكات تجسس للتنصت على السياسيين؟

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دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "الرأي"، فقد سأل المضف عن مدى صحة ما نشر في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وجود شبكات اتصالات لم يعلن عنها مسبقا تخترق الأجهزة المحلية في الكويت.

© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT

وأشار النائب إلى أن صحفا عالمية نشرت أخبارا تتحدث عن تعاقد الوزارة مع شركة تجسس بالخارج بهدف التنصت على بعض السياسيين في الكويت.

ووجه المضف سؤالا عن الضمانات التي تقدمها الأجهزة الأمنية بشأن اختراقات الأجهزة والهواتف الخلوية.

من جهة أخرى، اعتبر النائب الكويتي أن تجديد عقود المهندسين الوافدين المخالفين بسبب عدم اعتماد شهاداتهم من قبل جمعية المهندسين في القطاع النفطي يدلل على سوء ادارة هذا الملف.

وحذر النائب المعنين من معركة لن تهدأ "حتى ننتصر لحقوق المهندسين الكويتيين"، معتبرا أنهم أولى بالتعيين من المخالفين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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