شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الرئاسي الليبي: دور إيطاليا مهم في دعم السلام والاستقرار بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الرئاسي الليبي على أهمية دور إيطاليا في دعم السلام والاستقرار في ليبيا، مرحبا بزيارة وزير الخارجية الإيطالي " "لويجي دي مايو" والوفد المرافق له إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال عضوي المجلس الرئاسي الليبي" عبد الله اللافي" و" موسى الكوني " اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس للوزير الإيطالي والوفد المرافق له والذي وصل خلال وقت سابق في زيارة لليبيا هي الخامسة له منذ بداية العام الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، وأكد خلال اللقاء على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، من خلال التوافق على قاعدة دستورية من جميع الأطراف.

وأشاد الوزير الإيطالي بعمل المجلس الرئاسي، فيما يتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة وملف المصالحة الوطنية، واستعداد بلاده للتعاون، والمساهمة مع ليبيا في مختلف مجالات الاستثمار والاقتصاد والتجارة.

واعتبر أن فتح الطريق الساحلي، هو خطوة مهمة في هذه المرحلة، للتقريب بين الليبيين، مؤكدًا أن زيارته والوفد المرافق له تأتي لتأكيد أهمية هذا الحدث، الذي سيمهد لتنفيذ المرحلة الثانية (ب) من الطريق الساحلي الذي يأتي ضمن بنود اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية.

وأكد "دي مايو" أن عملية الاستقرار في ليبيا، تحتم تظافر الجهود تجاه العملية السياسية، لتحقيق المزيد من فرص التعاون المشترك، بين بلدينا في جميع المجالات.