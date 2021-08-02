شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشرطة في محافظة كركوك العراقية القاء القبض على ثلاثة ارهابيين من عناصر تنظيم داعش.

وذكرت قيادة الشرطة في كركوك - في بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين - أن عناصر الشرطة تمكنت وفق معلومات استخباراتية من نصب كمين محكم لثلاثة من عناصر تنظيم داعش مطلوبين وفق المادة ٤ إرهاب والقبض عليهم .

وأشارت القيادة الى أنه تم إحالة الارهابيين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .