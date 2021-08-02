شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: أنا باق على العهد حتى تحقيق مطالب التونسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إنه باق على العهد حتى تحقيق مطالب التونسيين، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وجدد الرئيس التونسي التأكيد على محاسبة كل من استولى على أموال الشعب.

وقال الرئيس التونسى قيس سعيد، إنه لن يتسامح مع من ينهب قوت التونسيين، مؤكدا على ضرورة إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي.

وأضاف خلال كلمة له: عاهدت الشعب التونسي على العمل لصالحه، متهما بعض المسؤولين التونسيين بعدم القيام بواجباتهم.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة استئناف إنتاج الفوسفات وعودة الأمور إلى نصابها، مؤكدا أن الفوسفات ملك للشعب التونسي.

وكان رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيّد، أصدر اليوم الإثنين، أوامر رئاسية تقضي بإعفاء علي الكعلي من مهامه وزيرا للاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان، إنه تم تكليف سهام البوغديري نمصية بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

كما قرر الرئيس قيس سعيد إعفاء محمد الفاضل كريّم من مهامه كوزير لتكنولوجيات الاتصال وكوزير للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، وتكليف نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.