شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن عن نتائج القبول النهائي لعدة رتب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتبة (وكيل رقيب ، عريف ، جندي أول ، جندي).
ولمعرفة نتيجة القبول النهائي ومتطلبات التحضير الرجوع للموقع الالكتروني لمنصة (أبشر – توظيف) على الرابطhttps://jobs.sa
أولاً: تعليمات قبل الحضور
– يمنع إدخال أدوية طبية وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير.
– يمنع احضار الأدوات الحادة والملابس المدنية (الثوب، الشماغ، الأدوات الحادة، النظارات الشمسية، وغيرها….).
– يمنع الدخان وما يتعلق به، ولا يسمح باستخدام جميع أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز.
– يمنع على الطالب حضوره لمركز التدريب بسيارته الخاصة ولن يسمح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة.
– نظراً للوضع الراهن لتطبيق الإجراءات الاحترازية للدورات التدريبية سوف تكون الدورة لمدة 3 أشهر داخلية (بدون خروج أو زيارة).
– رفع مستوى اللياقة البدنية قبل دخول الدورة سيساعدك في أداء التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات لا قدر الله.
ثالثاً: المستندات المطلوبة
– أصل الهوية الوطنية مع عدد (4 صور منها).
– صور ملونه مقاس 4*3 مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة على أن تكون خلفية جميع الصور باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة منها (عدد 4 صور).
– إحضار أيبان لحساب بنكي مصدق (أن يكون مفعل ومحدث).
– عدد 1 دفتر (100) ورقة + عدد 2 قلم أزرق + ملف علاقي أخضر.
– الحضور للمركز باللبس الرياضي المطلوب منك في فقرة (1) من متطلبات التحضير للدورة التدريبية.
– كافة الأغراض توضع في شنطة فقرة رقم (10)، ولا يوجد صناديق أمانات لحفظ أي شيء.
* في حال ثبت إصابتك بفايروس كورونا تزويدنا بنتيجة الفحص على الإيميل ([email protected]) لتحديد التاريخ المناسب لاحقاً لدخولك الدورة التدريبية .
– الحضور الساعة السابعة صباحاً يوم الأحد الموافق 29\12\1442هـ هـ حسب تقويم أم القرى في (المعهد أو المركز المحدد لكل طالب).
– بناء على الأمر السامي الكريم رقم (55018) وتاريخ 24-9-1442هـ والمتضمن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة ـ ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م.
رابط اللاستعلام:
وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنـا ).
كانت هذه تفاصيل خبر المركز الوطني للعمليات الأمنية يعلن عن نتائج القبول النهائي لعدة رتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.