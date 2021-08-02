زلزال يضرب مدينة أكتوبر... والبحوث الفلكية في مصر تكشف التفاصيل

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Richter magnitude scale

ونقلت وسائل إعلام مصرية، عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور جاد القاضي، قوله إن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد صباح اليوم الاثنين، هزة أرضية في منطقة القاهرة الكبرى على بعد 15 كم جنوب غرب مدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح القاضي، أن الهزة جاءت في التاسعة و38 دقيقة و17 ثانية، وبقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر دائرة العرض 29.85 شمالا خط الطول 30.77 شرقا العمق: 13 كم، مؤكدا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة.

وكانت مصر شهدت، الشهر الماضي، هزات أرضية شمال منطقة البحر الأحمر، دون وقوع أضرار بشرية.

ونقل الموقع الإلكتروني "مصراوي"، عن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الإعلان عن حدوث هزة أرضية شمال البحر الأحمر، تبعد 26 كم، جنوب مدينة شرم الشيخ.

وذكر المعهد المصري في بيانه أن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 4.39، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.52 درجة على مقياس ريختر، على خط العرض 27.64 شمالا، وخط الطول 34.26 شرقا، والعمق 19.1 كم.

وأفاد المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه وقع زلزال آخر، تم تسجيله في تمام الساعة 10.24 صباحا، بالتوقيت المحلي، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، في منطقة خليج السويس، مشيرا إلى أنه لم تقع أي إصابات أو حوادث نتيجة الهزات الأرضية التي شهدتها البلاد.