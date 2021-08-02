شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحث منسوبيها وطلبة «المتوسطة والثانوية» للحصول على جرعتين من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن العودة الحضورية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية لمَن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ2021/10/30 أيهما يسبق.

ودعت الوزارة جميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبيها بالحصول على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 29 أغسطس الجاري؛ حفاظاً على سلامتهم وأسرهم وصحة المجتمع التعليمي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحصين جميع الطلاب والطالبات في المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم العام، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يسهم في حمايتهم، وحماية المجتمع، وتأمين بيئة العمل، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

وتشهد الفترة الحالية تفاعلاً واهتماماً كبيراً من أولياء الأمور والأسر؛ للمبادرة بحصول أبنائهم على اللقاح للفئة المستهدفة عمرياً، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة للأسرة مع وزارة التعليم للمساهمة في العودة لمقاعد الدراسة، والوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة.

وسخرت الدولة –أيدها الله- كافة إمكاناتها للمحافظة على صحة وسلامة المجتمع، ووفرت اللقاحات في جميع مراكز التطعيم المعتمدة، ومنها 35 مركزاً لتقديم اللقاحات في الجامعات، ومسارات متخصصة لطلبة التعليم العام في تلك المراكز؛ لاستكمال عمليات التحصين بجرعتين قبل بداية العام الدراسي، كذلك توفير المواعيد للطلبة المستهدفين من عمليات التطعيم، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب، والإداريين من منسوبي التعليم.

وتشارك وزارة التعليم مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع في دعم عملية تحصين الطلبة ومنسوبي التعليم، وذلك استشعاراً بالمسؤولية الوطنية، والحد من انتشار الجائحة، والحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، والمساهمة في سرعة العودة للحياة الطبيعية.