شركة ويسترن ديجيتال تعلن عن إطلاق محرك أقراص WD Elements SE SSD

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة ويسترن ديجيتال اليوم عن إطلاق محرك أقراص WD Elements SE SSD، وهو حل تخزين محمول جديد يجمع بين التصميم الصغير بحجم الجيب والأداء القوي.



ويعد هذا الجهاز الصغير حلاً رائعاً للمستهلكين الذين يحتاجون إلى محرك أقراص محمول لنقل ملفاتهم بسرعة. وسيتمكن العملاء مع WD Elements SE SSD من التحكم بالمحتوى الخاص بهم على الحواسيب المحمولة والحواسيب المكتبية والأجهزة الأخرى، سواء أثناء العمل أو إنشاء المحتوى للترفيه.

قال فابريزيو كيلر، مدير تسويق المنتجات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «كانت محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة لفترة طويلة جهاز لا يستطيع كافة المستهلكين تحمل تكلفته بسهولة.

ونهدف في ويسترن ديجيتال إلى جعل تقنية SSD أكثر توفراً للمستهلكين، فيجب ألا يضطر الأشخاص إلى اتخاذ قرار الاختيار بين التكاليف المنخفضة والأداء وموثوقية العلامة التجارية، وهذا ما دفعنا لإطلاق WD Elements SE SSD في السوق المحلية».

وبفضل سرعات القراءة التي تصل إلى 400 ميجابايت/ ثانية وسعات تصل إلى 2 تيرابايت، يتيح محرك أقراص الحالة الصلبة المحمول الجديد هذا للعملاء نقل ملفاتهم الكبيرة بسرعة كي يتمكنوا من إنجاز المزيد كل يوم. وتوفر خاصية التوصيل والتشغيل في محرك الأقراص الجديد جهوزية الاستخدام فور إخراجه من علبته ليندمج بسلاسة في أي بيئة عمل.

يتميز محرك الأقراص WD Elements SE SSD بتصميم صغير ومحمول ومقاوم للسقوط حتى مترين، مما يجعله محرك الأقراص المثالي لنمط الحياة أثناء التنقل. واستمراراً لإرث التخزين الرقمي لدى ويسترن ديجيتال المتمثل بالمتانة، يتوفر محرك الأقراص مع ضمان محدود لمدة ثلاث سنوات في جميع أنحاء العالم.