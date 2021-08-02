شكرا لقرائتكم خبر عن قوات خفر السواحل الليبية تنقذ 68 مهاجرًا غير شرعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قوات خفر السواحل الليبية اليوم إنقاذ 68 مهاجرًا غير شرعي يحملون جنسيات أفريقية مختلفة بالقرب من سواحل العاصمة طرابلس.

وأوضح بيان للقوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل تعطل زورقهم المطاطي في البحر، مشيرًا إلى أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية ونقلهم جميعًا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ولفت البيان الانتباه إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيباشر عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم