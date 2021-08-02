شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب تونسى يطالب بوضع خارطة طريق: ننتقل من منظومة فاسدة لبناء جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب ربيع قعلول، الكاتب الصحفى التونسى، بوضع خارطة طريق لتونس وتعيين رئيس حكومة بشكل سريع حتى يتمكن من إدارة الوزراء، موضحا: "رغم أن تونس منذ أسبوع بدون رئيس وزراء وبدون وزارات، لكن الوضع مستقر، والشعب في الشوارع يحتفل ويفرح بالقرارات التي اتخذها الرئيس التونسى قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، ولا يوجد أى مشكلات سياسية أو اقتصادية".

وقال الكاتب الصحفى التونسى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، من تونس، إن البلاد تسير إلى الطريق الصحيح، وبالتالي لابد من وضع خارطة طريق لما بعد 25 يوليو لتكون مرحلة بناء والانتقال من منظومة أفسدت وعبثت إلى مرحلة بناء جديد وبناء الدولة المدنية دولة المواطنة والحريات.

وأوضح الكاتب الصحفى التونسى، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد طمأن الشعب التونسى، وأكد أنه لا مجال للعبث بالحريات والحقوق، وهى رسائل تؤكد أن المسار الجديد لتونس سيحمى الحريات والحقوق للشعب التونسى.