شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فى حركة الشعب يرجح الإعلان عن اسم رئيس الحكومة التونسى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن قيادى فى حركة الشعب رجح الإعلان عن اسم رئيس الحكومة التونسى خلال ساعات.

وكانت قوى سياسية تونسية بدأت تأسيس جبهة "شعبية سياسية" لدعم قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ومجابهة محاولات حركة النهضة – إخوان تونس- التى تسعى لتشوية الدولة التونسية من أجل العودة إلى السلطة وانعقاد البرلمان "المجمد" بقرار رئاسي.

وانتقدت قوى سياسية تصريحات راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة الإخوانية التى أدلى بها فى عدد كبير من الصحف الأجنبية، واصفين إياها بـ"الاستقواء الخارجي" مطالبين بسرعة محاسبة ومحاكمة حركة النهضة.

وكشف أسامة عويدات القيادى بحركة الشعب التونسية لـ" الخليج 365"، عن سعى الحركة لتأسيس جبهة سياسية شعبية داعمة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وحامية لتصحيح المسار فى تونس وإنهاء العشرية السوداء التى قادتها حركة النهضة – إخوان تونس- منذ انطلاق ما يسمى بالربيع العربي.