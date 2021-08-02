توقيع اتفاق تجاري لنقل المعرفة الفنية إلى مصنع "أروان" اللبناني غدا في موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mohammad Damour
وأشار أبو زيد إلى أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف ووزير الصناعة عماد حب الله ومواكبة وزير الصحة حمد حسن والسفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار"، موجهاً التحية الكبرى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كان الداعم الأول والمتابع باهتمام لهذا الحدث.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان لها منذ عدة أيام، أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منح مصنع "أروان" الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح "سبوتنيك v".