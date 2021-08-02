الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورات على الحدود مع لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - القدس- سبوتنيك. جاء هذا في بيان صادر عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي.

وقال البيان المنشور على حساب أدرعي بموقع تويتر: "يبدأ اليوم، مساء، تمرينًا عسكريًا على طول الحدود مع لبنان، يندرج ضمن التدريبات المخطط لها للخطة السنوية 2021".

​وأوضح أدرعي أن "التدريب الذي يعرف باسم (أشعة الشمس) هدفه فحص جاهزية قوات جيش الدفاع ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة العبر من العمليات العسكرية السابقة مع التشديد على استنتاجات حملة حارس الأسوار كجزء من التحقيق وتبادل المعلومات مع فرقة غزة".

وأكد أدرعي على أن "جيش الدفاع مستمر في تطوير قدراته وتحسين مؤهلاته وجاهزيته على الحدود مع لبنان، مع تعزيز مهمات الدفاع عن مواطني الشمال".