رئيس وزراء فلسطين يطالب المجتمع الدولى بالعمل على وقف سياسة الاحتلال العنصرية

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية اليوم الاثنين، أن المجتمع الدولى بصفة عامة، والولايات المتحدة خاصة، مطالبان بالعمل على وقف سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقى التى يتعرض لها الفلسطينيون فى الشيخ جراح وسلوان بهدف إحلال المستوطنين مكانهم.

وقال اشتية - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن عمليات القتل "جرائم حرب" تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها، محذرا سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم إلى ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على أملاكهم وإخلاء منازلهم.

وطالب أشتيه السلطة الاحتلال الإسرائيلى بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.

