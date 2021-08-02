شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 2 مليون دولار من اليابان لدعم الانتخابات العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بمساهمة قدرها 216 مليون ين ياباني (حوالي 2 مليون دولار أمريكي) من اليابان نحو مشروع تقوده الأمم المتحدة لدعم بناء القدرات داخل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، سيدعم التمويل الياباني المفوضية في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات البرلمانية في أكتوبر2021

سفير اليابان لدى العراق سوزوكي كوتارو، قال: "الانتخابات هي أكثر مناسبة أساسية لترجمة إرادة الشعب العراقي وتطلعاته إلى سياسة وطنية ، مضيفا نآمل أن تساعد المساعدات من حكومة وشعب اليابان في تعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتنفيذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا، وأن تساهم في جهود الحكومة العراقية لضمان الشفافية والمصداقية في الانتخابات المقبلة" .